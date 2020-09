Venerdì protesta anti lockdown Coronavirus, in Francia record di nuovi casi: 16 mila Cifra record annunciata dal governo, che prevede nuove chiusure. Venerdì protesta anti-lockdown

Nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie, sulla Francia piombano le nuove cifre record dei contagi: 16.096, secondo quanto comunicato dal governo, soltanto nelle ultime 24 ore, un tetto mai raggiunto. Superano per la prima volta quota 1.000, dopo la prima ondata del coronavirus,Le rianimazioni, che ospitano ormai 1.048 pazienti (46 in più di ieri). Aumentato di 52 unità, da ieri, il numero delle vittime, che sono adesso in totale 31.511.Gestori di bar, ristoratori, e protagonisti del mondo economico marsigliese si sono dati appuntamento venerdì per dire "no a un nuovo lockdown economico".Nei giorni scorsi la Francia ha registrato oltre 10 mila casi quotidiani, un aumento dei ricoveri e di persone in terapia intensiva. A Parigi, con il 25% dei letti di terapia intensiva occupati da casi di coronavirus, gli ospedali pubblici hanno deciso di posticipare il 20% degli interventi chirurgici programmati dal prossimo fine settimana.Se la situazione non migliora, altre metropoli potrebbero fare altrettanto, ha avvertito il ministro della Salute, Olivier Véran.Il premier francese Jean Castex non esclude il ricorso a un nuovo lockdown qualora la pandemia di Covid-19 dovesse aggravarsi in Francia. Intervenendo a France 2 per spiegare le nuove misure adottate dal governo, il premier ha dichiarato: "Dobbiamo essere attenti e prudenti. Se non interveniamo, potremmo ritrovarci in una situazione simile a quella di marzo. Questo potrebbe significare un nuovo lockdown, se la situazione peggiorasse, e bisogna evitarlo".