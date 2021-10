Rischio idrogeologico Maltempo, in Liguria esondazioni e frane, scuole chiuse a Genova e nel Savonese A causa dell'allerta meteo sono state sospese le vaccinazioni ma non le elezioni amministrative. Record di pioggia nell'entroterra di Savona: in 6 ore caduti oltre 400 millimetri, una quantità di pioggia che in altre parti d'Italia cade in un anno

Ancora esondazioni, allagamenti e danni in Liguria a causa del maltempo.La situazione più critica si registra nell'entroterra savonese dove sono straripati il torrente Erro a Pontinvrea e Giusvalla e il Letimbro nella zona del Santuario alle spalle di Savona. A Quiliano risulta crollato addirittura un ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.Nel capoluogo di provincia sono stati chiusi i ponti e la città è attualmente tagliata in due. Chiusa l'autostrada A6 tra Ceva e il bivio con la A10 in direzione Savona. Chiusa anche la provinciale del colle di Cadibona.Numerose strade del circondario sono interrotte a causa delle frane. Sul settore centrale della Liguria e sull'entroterra è in vigore l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse. Ma alle 14.00 si passerà ad allerta rossa su costa centrale (comprese Savona e Genova) e vallate padane del Ponente, perché si prevedono precipitazioni molto intense e fenomeni distruttivi provocati dal vento, oltre che mareggiate sul Levante della regione considerata tra le più critiche in Italia per l'altissimo rischio idrogeologico.Record di pioggia finora registrato a Montenotte Inferiore, nell'entroterra di Savona, dove in 6 ore sono caduti oltre 400 millimetri, una quantità di pioggia che in alcune parti d'Italia cade in un anno.Critica la situazione anche a Genova dove le scuole sono chiuse, così come a Savona e nella maggior parte dei comuni interessati dall'allerta meteo. A Rossiglione, nell'entroterra del capoluogo ligure, una frana ha investito un palazzo ma al momento non ci sono famiglie evacuate.Problemi per gli allagamenti sull'autostrada A26. A causa dell'allerta meteo sono state sospese le vaccinazioni ma non le elezioni amministrative, coi seggi che chiuderanno regolarmente alle 15.00 a Savona e negli altri comuni in cui si vota.La Regione Liguria ha diffuso una nota in cui raccomanda ai cittadini la massima prudenza. "Le prossime ore saranno molto delicate, è previsto un ulteriore peggioramento su Savona e Genova - ha scritto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. Come sempre vi terremo aggiornati in tempo reale: evitate tutti gli spostamenti non necessari, massima prudenza".Nell'imperiese, a causa del maltempo, è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale dell'Asl 1 al PalaBigauda, dove vengono effettuate le vaccinazioni anti Covid. "Tutti i cittadini prenotati - spiega la Regione Liguria - vengono chiamati per riprogrammare gli appuntamenti".