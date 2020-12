Giochi da covid Portogallo, piccoli immunologi imparano con il "kit antivirus" Oltre 8 mila pezzi venduti del gioco che insegna ai bambini come proteggersi da virus, funghi e batteri

"Costruisci la tua visiera protettiva e scopri come si diffondono virus e batteri. Crea il tuo sapone e impara a lavarti le mani correttamente. Crea anche batteri e funghi in diversi terreni di coltura". E' quanto recita la scatola del kit per bambini ai tempi del coronavirus, che supera in vendite i tradizionali Piccolo chimico e Piccolo dottore.In Portogallo, la casa produttrice di giochi educativi Science4You afferma che le vendite del kit 'in tema Covid' stanno andando molto bene, soprattutto online, perché anche nel Paese le persone tendono a stare lontane dai grandi centri commerciali per paura del contagio. Da quando è stato lanciato, nel mese di luglio il kit è stato venduto in più di 8.000 pezzi e le richieste per Natale sembrano incoraggianti.Il kit 'Laboratorio Antivirus' comprende 15 attività tra cui la creazione di mascherine e scudi per il viso, nonché sapone a forma di stella con istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. "Se lo rendiamo divertente, i bambini imparano molto di più sul virus e su come evitarlo", ha detto l'amministratore delegato di Science4You, Miguel Pina Martins, all'agenzia Reuters. La novità è anche un modo per i produttori di giocattoli di adattarsi all'impatto economico della pandemia."Il mercato dei giocattoli sta attraversando un momento difficile, non ci sono state feste di compleanno da marzo", ha detto ancora Martins.