In un video l’esecuzione di un giovane. Arrestati 2 poliziotti in Venezuela

Due agenti di polizia venezuelani sono stati arrestati e altri sei sono ricercati in relazione a un'indagine sull'esecuzione di un giovane da parte delle forze dell'ordine, che è stata filmata e il cui video circolando sui social network, ha annunciato ieri sera il procuratore generale Tarek William Saab."Sono detenuti Willians Ortega e Cesar Freitas, funzionari della Polizia nazionale bolivariana (Pnb) di Miranda, responsabili dell'esecuzione del cittadino Dimilson Rafael Guzman Santaella", scrive su Twitter il procuratore Saab. Il video che circola sui social mostra un giovane legato per le braccia al telaio di una porta e giustiziato con un colpo di fucile da un agente di polizia in tenuta antisommossa. La Procura ha confermato che gli arresti sono collegati a questo video, girato apparentemente all'insaputa della polizia. I due poliziotti arrestati sono stati accusati di "omicidio aggravato".Con 12.000 morti violente all'anno, secondo l'Ong Osservatorio venezuelano sulla violenza, il Venezuela è uno dei paesi più pericolosi al mondo, con in particolare il fenomeno noto come 'megabande', gang di diverse centinaia di persone che spadroneggiano nel Paese, soprattutto nei quartieri svantaggiati. Le Ong denunciano regolarmente azioni violente,"errori" e la mancanza di buon senso nelle operazioni della polizia di fronte a questa criminalità.