In Vaticano parte il piano vaccinale anti-Covid. La campagna di vaccinazioni contro il Covid-19 inizierà, all'interno dello Stato della Città del Vaticano, nei primi mesi del 2021. Lo annuncia il sito della Santa Sede Vatican News.Il piano vaccinale, avviato dal Fondo Assistenza Sanitaria e la Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato, interesserà i cittadini, i dipendenti, ma anche i familiari che godono dell'assistenza del FAS. Per il momento si consiglia di non vaccinare i minori di 18 anni, ma di valutarne l'opportunità in presenza di particolari patologie."Riteniamo che sia molto importante che anche nella nostra piccola comunità si avvii al più presto possibile una campagna vaccinale contro il virus responsabile del Covid-19. Infatti, - ha spiegato Andrea Arcangeli, nuovo direttore della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato della Città del Vaticano a Vatican news - soltanto attraverso una diffusa e capillare immunizzazione della popolazione si potranno ottenere reali vantaggi in termini di sanità pubblica per ottenere il controllo della pandemia"."E' nostro preciso dovere quindi offrire a tutti i residenti, i dipendenti e i loro familiari l'opportunità di essere immunizzati da questa temibile malattia".