Canadair in azione E' ancora emergenza incendi in Sud Italia, il fuoco minaccia la Faggeta dell'Unesco in Calabria Nella settima in cui l'anticiclone Lucifero stringe l'Italia in una morsa di caldo aumenta il rischio di incendi. Un rischio reale per l'Italia e secondo l'analisi della Coldiretti si tratta di ben 11,4 milioni di ettari, decine di migliaia dei quali sono già andati in fumo quest'estate

L'Italia, avvolta nel caldo dell'anticiclone Lucifero, continua a bruciare. Nei prossimi giorni, e fino almeno al week end di Ferragosto, le temperature potranno superare la soglia dei 45 C soprattutto in Sicilia, Sardegna e Calabria ma caldo e afa si faranno sentire anche in Toscana, Lazio, Emilia, Lombardia, Veneto.Preoccupano gli incendi che stanno investendo tutta la Penisola, la situazione è critica in molte zone, in particolare in Sicilia. In fiamme i boschi della provincia e i cassonetti di rifiuti. Tra vegetazione e pattume in cenere, il caldo record, il capoluogo siciliano appare sotto assedio. I canadair sono intervenuti nelle Madonie, tra Petralia Sottana e San Mauro Castelverde. Ancora incendi nel Palermitano. dove per spegnere le fiamme, divampate nelle vicinanze di Ciminna, è stato necessario l'intervento dell'elicottero dell'Aeronautica militare HH-139B, con a bordo l'equipaggio dell'82esimo Centro Csar (Combat search and rescue) di Trapani. L'elicottero ha effettuato due ore di volo con venti lanci e circa 15mila litri d'acqua.In Calabria l'incendio che si è sviluppate nella zona di San Luca ha ripreso vigore e si dirige verso le Faggete vetuste di Valle infernale, patrimonio dell'Unesco. "Le fiamme sono arrivate ameno di un chilometro da uno degli scrigni di biodiversità più importante dell'intero Parco dell'Aspromonte". Lo afferma il presidente del Parco dell'Aspromonte Leo Autelitano. "Contemporaneamente, con molta apprensione registriamo che l'incendio che ha colpito l'area grecanica, soprattutto nella zona di Roccaforte del Greco, si sta dirigendo adesso verso la zona A del Parco, quella a riserva integrale. Servono urgentemente mezzi aerei, su entrambi i fronti, altrimenti tutto il Parco andrà bruciato, provocando una catastrofe senza precedenti. Non c'è più tempo. E' una questione di minuti per salvare le Faggete Vetuste"Il governo sta valutando la possibilità d'istituire una task force incaricata di seguire gli interventi successivi all'emergenza incendi nel Sud dell'Italia. Lo ha annunciato stamane il ministro dell'agricoltura Stefano Patuanelli incontrando i sindaci sardi riuniti nell'assemblea regionale dell'Anci, convocata a Sennariolo, uno dei paesi dell'isola maggiormente colpiti dal grande rogo che ha devastato lo scorso mese il Montiferru e la Planargia. Per la Coldiretti Sardegna "ogni anno a causa degli incendi si perdono oltre 2700 ettari di bosco (media 2011 -2020), e considerato che per far rinascere tutto l'ecosistema servono circa 15 anni, stiamo rinunciando, a oltre 40mila ettari. Media che purtroppo quest'anno si dovrà aggiornare in negativo già con i roghi di luglio, dopo che negli ultimi tre anni i dati, riguardo i boschi, erano sempre sotto i duemila ettari"A livello nazionale la Coldiretti lancia l'allarme: le ondate di calore con la siccita' rappresentano l'evento climatico avverso piu' rilevante per l'agricoltura italiana con un danni stimati in un miliardo di euro all'anno soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti. L'afa e la prolungata mancanza di pioggia - sottolinea la Coldiretti - stanno seccando la terra, scottando la frutta e la verdura, impoverendo i vigneti, facendo cadere olive e agrumi dagli alberi e provocando stress negli animali allevati. In sofferenza per le alte temperature, dagli ortaggi alla frutta, dal mais alla soia, dal girasole al pomodoro da conserva fino al foraggio necessario per l'alimentazione del bestiame.