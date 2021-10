Il ponte a fuoco sabato scorso Ponte di ferro. Nelle foto arrivate in Procura a Roma un fornello a gas. Ipotesi corto circuito La ​Procura di Roma apre un fascicolo per incendio colposo, nelle immagini si vede un fornello a gas in un giaciglio di fortuna

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incendio del Ponte di Ferro, divorato in parte dalle fiamme nella notte tra sabato e domenica in zona Ostiense. Dopo una prima informativa dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco arrivata a piazzale Clodio, è stata avviata un'indagine, contro ignoti, per incendio colposo e per delitti contro la pubblica incolumità.Nella informativa sono state allegate alcune foto da cui emergerebbe che le fiamme sarebbero partite da un fornelletto a gas in un giaciglio di fortuna presente sotto il ponte abitato da alcuni clochard.Il procedimento è stato affidato al procuratore aggiunto Giovanni Conzo. L'indagine punta a chiarire le cause del rogo e non è escluso che verrà affidata una consulenza tecnica. Al momento sembra quindi tramontare l'ipotesi del corto circuito.Intanto riecheggiano ancora alcune storie che hanno attraversato il ponte dell'Industria costruito nel 1862, dal cinema alla realtà storica, come quella di un gruppo di donne romane che, durante la seconda guerra mondiale, disperate per la mancanza di cibo venendo a sapere che a ridosso del ponte c’è un forno con farina e pane, decide di andare a prenderne un po' per sfamare le proprie famiglie."Ma qualcosa va storto. Non erano partigiane, non erano ebree, erano donne romane che lottavano per cercare di avere un po’ di pane per i loro figli: i nazisti prendono dieci di loro in fuga senza alcuna pietà, e le fucilano proprio su quel ponte". Una storia che meriterebbe che "il nuovo ponte venga intitolato proprio alle donne" dice Michele Anzaldi deputato di Italia Viva