Mercati L’incertezza sul voto Usa non fa paura alle borse

di Marzio Quaglino L’incertezza di solito non piace ai mercati, ma il risultato che sta uscendo dal voto Usa fa comodo un po’ a tutti. A Wall Street perché se Biden non stravince si allontana così l’ipotesi di un aumento delle tasse. La sconfitta di Trump piace invece alle borse asiatiche perché sperano nella fine della guerra commerciale tra Cina e Usa. L’Europa va al traino e Milano in apertura segna +1,31%, con un recupero settimanale di 9 punti percentuali. Francoforte e Parigi guadagnano un punto percentuale, mentre Londra limita i progressi allo 0,24%.Sul listino di Piazza Affari schizza Tenaris (+10,51%) dopo i conti trimestrali, che invece penalizzano Unicredit (-0.01%).Sul mercato dei titoli di Stato il rendimento del Btp decennale scende allo 0,63%, sui minimi storici, facendo calare leggermente lo spread con i Bund tedeschi a quota 128 punti base.