Inchiesta Odysseus Piacenza, Lamorgese: "Episodio incredibile, mina un presidio di legalità" Il ministro dell'Interno commenta la vicenda della caserma Levante, che ha portato all'arresto di sei carabinieri: "Un nucleo di persone che non è degna di far parte dell'Arma"

"E' un episodio incredibile, che ha minato quello che era un presidio di legalità che invece è diventato lo spettro di attività illegali e non accettabili da parte di appartenenti a forze di polizia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in merito all'inchiesta sulla caserma Levante di Piacenza che ha portato all'arresto il 22 luglio di sei militari e al sequestro della caserma stessa."Vorrei dire che l'attività di un nucleo di persone che non è degno di far parte dell'Arma dei carabinieri non può minare quella che è l'opinione che tutti abbiamo dell'Arma, un'istituzione sana che sta sul territorio e aiuta nell'attività quotidiana e opera per il contrasto della criminalità - ha aggiunto Lamorgese, a Sorbolo in occasione della consegna al Comune di un compendio immobiliare confiscato alla criminalità organizzata -. E' un comportamento gravissimo, gente non degna, lo ripeto più volte. Ma dobbiamo distinguere: non si può minare una grande istituzione come l'Arma".C'è un nuovo comandante provinciale dei carabinieri a Piacenza. Il colonnello Paolo Abrate è arrivato dopo le misure cautelari nei confronti di 7 militari e il sequestro della caserma della stazione Levante. 'Dobbiamo riguadagnare la fiducia della gente. Siamo stati colpiti al cuore', ha detto.Si sono conclusi intanto i primi interrogatori degli indagati nell'inchiesta Odysseus. E' probabile che nei prossimi giorni i pm della Procura guidata da Grazia Pradella, che coordina le indagini della Guardia di Finanza, tornino a convocare alcuni degli indagati per chiarire meglio alcune circostanze ed è possibile che si decida di ascoltare anche qualcuno della catena di comando azzerata.Nessun legame con la 'ndrangheta da parte dei carabinieri e i pusher arrestati nell'inchiesta della Procura di Piacenza che ha portato al sequestro della caserma Levante e all'arresto di sei militari.Dai primi accertamenti della Dda di Milano, alla quale sono stati trasmessi per competenza gli atti che riguardano il capitolo sui rifornimenti di hashish e marijuana nel milanese, non risulta ci sia alcun contatto con le 'ndrine della Locride.Anche il deposito di Gaggiano, centro alle porte del capoluogo lombardo, dove avvenivano gli approvvigionamenti delle droghe leggere, dagli accertamenti svolti non risulta gestito dalla criminalità organizzata calabrese.In una conversazione con la compagna Maria Luisa Cattaneo, l'appuntato dei carabinieri Giuseppe Montella definiva "calabresi", "pezzi grossi" gli interlocutori di Daniele Giardino, secondo l'accusa il fornitore di stupefacente. Per questo la Procura di Piacenza guidata dal procuratore Grazia Pradella ha inviato parte degli atti alla Dda di Milano per approfondimenti sui canali di rifornimento della droga emersi nell'inchiesta 'Odysseus'. Negli atti si parla infatti di un deposito nell'hinterland milanese, dove andare a ritirare la droga.