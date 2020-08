Dramma sulle montagne di Cuneo Auto finisce fuori strada, morto il conducente e altri quattro ragazzi tra gli 11 e i 16 anni Altri 4 giovani feriti, due sono gravi. Erano andati a vedere le stelle cadenti in montagna

🔴 Tragica notizia da Castelmagno (CN), dove poco dopo la mezzanotte 5 ragazzi hanno perso la vita precipitando con il fuoristrada in un dirupo lungo la via sterrata verso Monte Crocetta. Altri 4 sono stati soccorsi dai #vigilidelfuoco e affidati alle cure mediche #12agosto pic.twitter.com/ZJHhbNwBbI — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 12, 2020

Incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette, una vettura è uscita di strada, per cause non ancora chiarite. Cinque le vittime accertate.Con il conducente di 24 anni sono morti altri quattro giovanissimi tra gli 11 e i 16 anni.Quattro i feriti, due in gravi condizioni, anche loro giovani.Secondo le prime informazioni, tutti gli occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo del fuoristrada, finito a circa 200 metri dalla sede stradale. Le giovani vittime sono tutte della provincia di Cuneo ed è probabile che si trovassero in alta Valle Grana in villeggiatura con le famiglie. Alcuni famigliari, sempre secondo quanto si apprende, sono arrivati sul luogo dell'incidente dopo pochi minuti.Erano andati a vedere le stelle cadenti in montagna i giovani, un maggiorenne e otto minorenni, finiti fuori strada con un suv nella notte nel Cuneeese. E' quanto si apprende dai soccorsi, allertati dell'incidente poco prima della mezzanotte.I nove ragazzi, riferisce il Soccorso Alpino piemontese, erano bordo di un Land Rover Defender che nel comune di Castelmagno, poco sopra la strada che dal santuario locale porta al passo della Crocetta, a quota 1900 metri circa, mentre stava procedendo in discesa è uscito di strada all'altezza di un tornante e ha iniziato a rotolare verso valle. Il veicolo ha poi attraversato la strada al tornante seguente dove pare che si sia spaccato. I ragazzi sono stati sbalzati fuori.