Soddisfazione dell'Anci Incidente a bimbo nell'asilo comunale: archiviazione chiesta per la sindaca di Crema L'episodio risale al 16 ottobre 2020 e l'avviso di garanzia inviato l'estate scorsa a Bonaldi aveva suscitato dibattito sui rischi che corrono i primi cittadini a livello giudiziario nello svolgimento del loro incarico

Stefania Bonaldi, sindaca di Crema (Ansa)

Condividi

La Procura di Cremona ha chiesto di archiviare la posizione della sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, accusata di lesioni colpose per l'infortunio a un bimbo dell'asilo comunale che si schiacciò le dita della mano in una porta.L'episodio risale al 16 ottobre 2020 e l'avviso di garanzia inviato l'estate scorsa a Bonaldi aveva suscitato dibattito sui rischi che corrono i primi cittadini a livello giudiziario nello svolgimento del loro incarico. Ora spetterà a un gip decidere se accogliere la richiesta.La prima cittadina della città lombarda, sin dall'inizio della vicenda, si era detta "serena e fiduciosa" riguardo l'esito del procedimento, anche perché l'Anci e il mondo della politica in genere avevano espresso convinta solidarietà e posto un problema non più ineludibile, dopo quell'avviso di garanzia: "Fino a che punto possono arrivare le responsabilità di un sindaco?".Secondo i pm di Cremona, Vittina Pinto e Davide Rocco, che hanno chiesto l'archiviazione delle accuse per la sindaca e per altre tre persone (tra cui anche il responsabile della cooperativa che gestisce l'asilo) "lo specifico evento realizzatosi pare essere concretizzazione di un rischio del tutto anomalo e, per qualche verso, non facilmente prevedibile". Soprattutto, però, "la posizione di garanzia in capo al sindaco - scrivono nella richiesta - non pare potersi estendere sino alla protezione dei bambini affidati all'asilo, peraltro gestito in autonomia" da una cooperativa "unicamente in forza della sola circostanza che il Comune di Crema fosse locatario dell'immobile".La sindaca, inoltre, "non era a conoscenza, né tantomeno era tenuta a esserlo, né della concreta organizzazione degli spazi a seguito della suddivisione in "bolle" (per via dell'emergenza covid), né della presenza di una porta frangi fuoco nel locale utilizzato per l'esercizio delle attività educative". Il locale aveva ottenuto l'autorizzazione all'esercizio nel 2001, tra l'altro.Anche l'Anci, con il suo presidente, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, saluta "con piacere" la richiesta di archiviazione: "Per noi tutti, il suo caso era diventato esemplare degli abnormi rischi giudiziari ai quali i sindaci vanno incontro nello svolgimento delle loro funzioni ordinarie".La sindaca era stata iscritta nel registro degli indagati dopo che un bimbo si era schiacciato la manina in una porta tagliafuoco mentre era al nido: l'accusa mossa nei suoi confronti era di aver omesso di dotare la porta dei dispositivi idonei a evitare la chiusura automatica. Nell'incidente avvenuto nell'ottobre dello scorso anno il piccolo si schiacciò due dita della mano senza riportare, fortunatamente, alcuna lesione grave.L'infortunio aveva richiesto un periodo di cura di tre mesi, al termine del quale il bimbo è tornato a scuola. "Dormivo sonni tranquilli", dice la sindaca. "Ora vorrei che la mia vicenda diventasse uno sprone per andare avanti e definire in maniera chiara quali siano le responsabilità dei sindaci", afferma. Norme chiare e perimetri precisi che, tiene a precisare Bonaldi, "non sono uno scudo penale, ma un modo per ridare dignità al ruolo di sindaco". "Alcuni miei colleghi hanno ricevuto anche 10/12 avvisi di garanzia, molti finiti nel nulla - sottolinea - è a questo che bisogna pensare, non è ipotizzabile che, per ogni cosa che accade, occorre affidarsi al buon senso della magistratura".