Gressan (Aosta) Schiacciato da una lastra di cemento, muore imprenditore In Val d'Aosta l'ennesimo incidente sul lavoro

A Gressan, vicino ad Aosta, oggi l'ennesimo incidente sul lavoro.L' imprenditore valdostano, Sandro Pepellin, di 70 anni, ex sindaco di Jovencan e titolare di un'impresa edile, è rimasto schiacciato da una lastra di cemento che stava scaricando in un cantiere edile. Immediatamente trasportato all'ospedale "Umberto Parini" di Aosta, è morto poco dopo il ricovero.Con lui c'era un operaio, Velio Dal Dosso, 51 anni, ricoverato in prognosi riservata. La vittima stava lavorando all'interno di un cantiere di sua proprietà per la costruzione di un bed and breakfast. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.