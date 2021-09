E' successo a Tricase Incidente sul lavoro, muore operaio edile nel leccese Per cause da accertare, è caduto accidentalmente da una scala, precipitando da un'altezza di circa 6 metri

Un uomo di 68 anni, è morto mentre era impegnato in alcuni lavori sulla veranda di un'abitazione in via Angiulli a Tricase, nel leccese.L'uomo svolgeva saltuariamente lavoretti di edilizia. Per cause da accertare, è caduto accidentalmente da una scala, precipitando da un'altezza di circa 6 metri. L'impatto al suolo non gli ha lasciato scampo.Sono intervenuti i Carabinieri e gli ispettore dello Spesal-Asl.La scorsa settimana, sempre nel Salento, era morto a Palmariggi un operaio 39 enne di Martano.