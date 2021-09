All'altezza di Parma Incidente sul lavoro, operaio travolto e ucciso sull' A1 L'uomo stava segnalando un cantiere lungo la corsia di emergenza quando un camion diretto verso Milano ha sbandato ed ha colpito in pieno il furgone su cui si trovava

Un operaio che stava lavorando su un autocarro in un cantiere lungo l'Autosole è rimasto ucciso dopo che il suo mezzo è stato travolto da un camion. L'incidente sul lavoro è avvenuto attorno alle 15 all'innesto fra l'A1 e l'A15 nei pressi di Parma.L'operaio, dipendente di una società che lavora per Autostrade per l'Italia, stava segnalando un cantiere lungo la corsia di emergenza quando un camion diretto verso Milano ha sbandato mentre era in prima corsia ed ha colpito in pieno il furgone di servizio uccidendo sul colpo l'operaio.