E' successo a Lusiana,nell'Altopiano di Asiago. Incidente sul lavoro nel vicentino, operaio muore travolto da un muletto Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando con un muletto all'interno della sua officina metalmeccanica quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si sarebbe ribaltato e l'avrebbe travolto

Condividi

Un vicentino di 75 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina metalmeccanica, a Lusiana (Vicenza), uno dei comuni montani dell'Altopiano di Asiago.Secondo una prima ricostruzione l'uomo, all'interno della sua officina metalmeccanica, stava lavorando con un muletto che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato e l'avrebbe travolto.La vittima è stata notata per terra da un passante che ha subito dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Asiago che hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale sanitario del Suem 118, intervenuti con l'ambulanza. Nonostante i soccorsi il medico ha dovuto constatare la morte dell'uomo.Sul posto i Carabinieri e il personale dello Spisal dell'Ulss 7.