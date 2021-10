Cestello ribaltato Incidente sul lavoro: cade da gru, muore operaio 28enne a Benevento Il giovane uomo stava lavorando al ripristino dei cordoli di alcuni balconi assieme ad un collega. Dopo una notte di agonia è morto

Immagine di repertorio

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Incidente sul lavoro fatale per un giovane operaio di Faicchio, nel Beneventano, che avrebbe compiuto 28 anni lunedì prossimo.Il giovane lavoratore edile è morto dopo una notte di agonia, in seguito alla caduta dal cestello di una gru assieme ad un collega. Stavano lavorando al ripristino dei cordoli di cemento di alcuni balconi lungo Viale degli Atlantici a Benevento.Il giovane uomo, assieme al collega 37enne anche lui originario del Beneventano, di San Lorenzello, si trovava su una piattaforma sollevata da una gru, all'interno di un cestello.Erano da poco trascorse le 11, di ieri 8 ottobre, quando i due operai edili - impegnati nelle operazioni di spicconamento dei cornicioni- sono precipitati da un’altezza di circa sette metri. Il cestello, per cause ancora non chiare, si sarebbe ribaltato o aperto improvvisamente causando il volo dei due operai in corrispondenza del terzo piano dell'edificio.Soccorsi dai colleghi ed alcuni passanti, che hanno avvisato immediatamente gli operatori sanitari del 118, entrambi sono stati trasportati, in codice rosso, all'ospedale San Pio di Benevento, ma per il giovane operaio, dopo una notte di sofferenze, non c'è stato niente da fare. Restano gravi anche le condizioni del collega 37enne, che si trova in prognosi riservata. Il giovane operaio morto presentava fratture multiple e lesioni gravi agli organi interni. I medici hanno tentato di mantenerlo in vita, ma le sue condizioni sono state, da subito, considerate estremamente critiche. Nella mattinata di oggi, la situazione è peggiorata fino al suo decesso.La magistratura ha aperto un'inchiesta, occorrerà far luce sulla dinamica esatta dei fatti, su cosa possa aver provocato il ribaltamento del cestello. La Procura di Benevento disporrà l'autopsia sul corpo dell'operaio deceduto.Sul posto del tragico incidente sul lavoro, sono rapidamente intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. I militari dell'Arma hanno transennato la zona per avviare le indagini ed eseguire tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.