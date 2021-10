E' successo ad Opera Incidenti sul lavoro. Cede il tetto, muore operaio nel milanese Inutile l'intervento dell'elisoccorso e dell'ambulanza che hanno potuto solo constatare il decesso sul posto

Un operaio è morto precipitando da circa 10 metri per il cedimento del tetto della struttura dove stava lavorando, in via Staffora, a Opera (Milano).Quando sono arrivati i sanitari, intorno alle 14.30, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Sul posto anche Vigili del fuoco e Polizia locale.