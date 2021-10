71ma edizione Giornata Anmil per le vittime Incidenti sul lavoro, sindacati: "Non è problema, ma strage" Landini: "Se il modello dei comitati delle aziende ha funzionato per l'epidemia quello è il modello per il rilancio". Bombardieri: "Zero Morti Sul Lavoro è un impegno che riguarda tutti". Sbarra: "Piaga inaccettabile"

Sicurezza e attenzione. Da anni i sindacati sono mobilitati affinchè si fermi la strage delle morti sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil concordano sul fatto che questo delicato tema non si possa affrontare a "intermittenza" ossia solo quando ci troviamo difronte a incidenti mortali. "Ogni tre giorni c'è un morto sul lavoro, questa è una strage, non un semplice problema. Se il modello dei comitati delle aziende ha funzionato per l'epidemia quello è il modello per il rilancio". Così il leader Cgil Maurizio Landini all'assemblea generale del sindacato davanti la sede di corso d'Italia.“Oggi si celebra in tutta Italia la giornata dell’Anmil in ricordo delle tante vittime degli incidenti sul lavoro. È una piaga inaccettabile”. È quanto sottolinea in una intervista al quotidiano “Avvenire” il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra.“Ogni anno in Italia circa 1500 persone perdono la vita lavorando. È una delle priorità che dobbiamo affrontare subito con misure concrete ed efficaci. Ci sono tutte le condizioni per la decretazione d’urgenza. Stiamo aspettando le decisioni del Governo dopo l’impegno che il Premier Draghi ha assunto nell’ultimo incontro che abbiamo avuto a Palazzo Chigi. Le istituzioni nazionali e locali devono rafforzare le verifiche, i controlli, le ispezioni nei luoghi di lavoro. Bisogna assumere subito il personale adeguato come ispettori e medici del lavoro, fare un grande investimento sulla formazione, sulla prevenzione, sulle ricerca per far crescere la cultura della salute e sicurezza. Valorizzare e sostenere le imprese che investono sulla sicurezza ed inasprire le sanzioni per le aziende che violano legge e contratti”.Sbarra torna poi sul tema del blocco dei licenziamenti il 31 ottobre. “Bisogna arrivare a quella data con misure di protezione adeguate, a partire da ammortizzatori universali ed inclusivi, a cui collegare poi un solido sistema di politiche attive. Se questo non avverrà, chiederemo al Governo di prorogare il blocco dei licenziamenti fino alla fine dell’anno e di rifinanziare nuove settimane di Cig. Ci sono migliaia di lavoratori delle piccole e medie imprese, oltre ai settori produttivi più esposti del terziario, del tessile e del calzaturiero che dobbiamo proteggere”.Il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri in un 'tweet fissato' ribadisce: "Abbiamo scelto la giornata per la sicurezza sul lavoro per ribadire la nostra battaglia con un messaggio forte e chiaro. È la lotta per la vita e per la civiltà del lavoro: lo dobbiamo ai lavoratori di oggi e di domani. Perché #ZeroMortiSulLavoro è un impegno che riguarda tutti".