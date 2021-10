Emergenza sicurezza Incidenti sul lavoro: due operai morti, uno nella reggia di Caserta, l'altro nel Cuneese Incidente nella reggia di Caserta, vittima un 49enne regolarmente assunto. L'altra vittima a Bagnolo Piemonte, precipitata da un traliccio

Un operaio di 49 anni di nazionalità marocchina è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel parco della Reggia vanvitelliana di Caserta, dove era impegnato in attività di manutenzione.L'operaio è stato colpito da un grosso ramo mentre stava effettuando la potatura degli alberi. L'impatto è stato violentissimo e il 49 enne è morto sul colpo.Dai primi accertamenti compiuti dai carabinieri della Compagnia di Caserta, è emerso che l'uomo lavorava per una impresa esterna ed era regolarmente assunto."Nel pomeriggio di oggi si è verificato un tragico incidente nel Parco Reale - è scritto in una nota -. La Reggia di Caserta esprime tutto il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima".Un operaio è morto cadendo da un traliccio mentre era intento a lavorare. E' successo nel pomeriggio a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo. Ancora non sono state chiarite le cause dell'incidente sul lavoro. Inutili i soccorsi: l'uomo è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.