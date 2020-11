Indagine Black Friday, prospettive incerte per le vendite online nel 2020 Il Black Friday da anni incrementa lo shopping, soprattutto online: il record è stato nel 2019, con oltre 2 milioni di vendite

Il Black Friday 2020 riuscirà a battere il primato dei 2 milioni di vendite in Italia? Secondo i dati raccolti da Trustpilot, piattaforma internazionale di recensioni, la risposta non è scontata come potrebbe apparire.Crisi economica e pandemia hanno stravolto anche le intenzioni d'acquisto, creando due distinte categorie di consumatori: quelli che acquisteranno come al solito (20,8%) e quelle che non acquisteranno affatto (19,8%).Complessivamente, però, la percezione è che nel 2020 le spese durante il Black Friday saranno contenute – il 14,9% del campione, infatti, dice che è intenzionato a spendere meno, contro il solo 9,8% che pensa di spendere di più. In un momento di incertezza, in cui ogni forma di pianificazione sta perdendo senso, il 34,8% degli intervistati non sa ancora se usufruirà o meno delle offerte del Black Friday, il venerdì di super sconti, una tradizione negli Stati Uniti - ormai stabilmente parte delle abitudini anche in Italia - che anticipa gli acquisti di doni natalizi e del Cyber Monday, dedicato alle offerte di prodotti tech.Il sondaggio, in particolare, ha chiesto a 1600 consumatori se il proprio comportamento di acquisto cambierà in occasione del Black Friday e del Cyber Monday per via della crisi causata dal Covid-19: tra le risposte, vince l'incertezza.Sì, spenderò di più online - 9.80%Sì, spenderò di meno - 14.90%No, spenderò più o meno la stessa cifra - 20.80%Non parteciperò al Black Friday e/o Cyber Monday - 19.80%Non saprei - 34.80%