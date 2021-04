La pandemia India, emergenza Covid. Annunciati aiuti da Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito

Sono diversi i Paesi nel mondo che hanno annunciato interventi in favore dell'India, colpita dalla pandemia di coronavirus. L'India, che conta 1,3 miliardi di abitanti, è alle prese con un nuovo focolaio di contagi da Covid-19. Il Paese oggi ha registrato quasi 350.000 nuove contaminazioni e 2.767 morti nell'arco di 24 ore. Il suo sistema sanitario si sta sgretolando sotto l'afflusso ininterrotto di pazienti, che devono far fronte alla mancanza di letti ospedalieri, ad una grave carenza di ossigeno e di medicinali salvavita.Gli Stati Uniti stanno considerando di inviare parte del surplus del vaccino AstraZeneca in India, alle prese con una spaventosa ondata di contagi e morti per il Covid. Lo ha detto il virologo Anthony Fauci nel corso di un'intervista alla Abc. "Dobbiamo davvero fare di più", ha affermato Fauci che è consigliere sanitario del presidente Joe Biden. Gli Usa hanno circa 30 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca a cui non è stato dato il via libera da parte delle autorità federali.L'Ue sta preparando un'assistenza rapida per l'India alle prese con una devastante epidemia di Covid-19 durante la quale contagi e decessi hanno raggiunto livelli record. Lo riferisce Afp, citando la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Allarmati dalla situazione epidemiologica in India. Siamo pronti a supportare", ha twittato von der Leyen. "L'Ue sta mettendo insieme le risorse per rispondere rapidamente alla richiesta di assistenza dell'India tramite il meccanismo di protezione civile dell'Ue", ha informato la presidente dell'esecutivo europeo prima di concludere: "siamo in piena solidarietà con il popolo indiano!". Il meccanismo di protezione consente ai Paesi dell'Unione europea di coordinare i propri aiuti in caso di emergenza. Secondo il Guardian, il commissario Ue per gli Aiuti umanitari Janez Lenarcic ha affermato che i contributi per ossigeno e farmaci sono già stati coordinati dai 27. La cancelliera tedesca Angela Merkel aveva annunciato in tarda mattinata che il suo governo si stava preparando a fornire aiuti di emergenza all'India.La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato oggi che il suo governo si sta preparando a fornire aiuti di emergenza all'India. "Al popolo indiano, voglio esprimere tutto il mio cordoglio per le terribili sofferenze che il Covid-19 sta ancora una volta infliggendo alla popolazione", ha detto la cancelliera in un messaggio condiviso su Twitter dal suo portavoce Steffen Seibert. "La lotta contro la pandemia è la nostra battaglia comune. La Germania è solidale con l'India e sta preparando con urgenza una missione di aiuto", ha aggiunto. Non sono stati forniti dettagli immediati sulla natura dell'aiuto . Ma secondo il settimanale Der Spiegel, che ha citato fonti anonime, le forze armate tedesche hanno ricevuto una richiesta per aiutare a organizzare la fornitura di ossigeno.Il governo britannico ha annunciato che invierà aiuti e dispositivi medici "salvavita" all'India, rispondendo all'appello di Nuova Delhi a causa della grave emergenza sanitaria legata al Covid-19. In una nota, fa sapere che più di 600 dispositivi saranno inviati e arriveranno martedì nella capitale indiana, con ulteriori spedizioni programmate in settimana. Compresi nell'invio ci sono ventilatori e concentratori d'ossigeno provenienti da scorte di surplus. "Il dipartimento di Salute ha lavorato a stretto contatto con il Servizio sanitario, nonché con fornitori e produttori nel Regno Unito, per identificare le attrezzature salvavita di riserva che possono essere inviate in India", si legge nella nota. "A seguito di discussioni con il governo indiano, la prima spedizione di attrezzature partirà oggi dal Regno Unito, arrivando a Nuova Delhi nelle prime ore di martedì mattina. Ulteriori spedizioni dovrebbero seguire questa settimana", prosegue. "In totale, questa settimana saranno inviati nel Paese nove container di rifornimenti per via aerea, inclusi 495 concentratori di ossigeno, 120 ventilatori non invasivi e 20 ventilatori manuali. Questa attrezzatura sarà fondamentale per aiutare a salvare le vite dei più vulnerabili in India". Il Regno Unito "sta lavorando a stretto contatto con il governo indiano per identificare ulteriore assistenza da fornire nei prossimi giorni", conclude la nota.