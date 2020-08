Molti passeggeri feriti India, almeno 3 morti in incidente aereo L'aereo uscito fuori pista e proveniente da Dubai non era un velivolo dell'Air India adibito a collegamento 'speciale' di rimpatrio per i cittadini indiani bloccati all'estero dal coronavirus

Un pilota e due passeggeri sono morti nell'incidente aereo all'aeroporto internazionale di Calicut (Kerala) nel Sud dell'India.È il primo bilancio dell'incidente, fornito dalla Cnn. L'aereo è uscito di pista in fase di atterraggio e si è spezzato.A bordo del velivolo dell'Air India Express si erano imbarcati in totale 174 passeggeri, tra cui 6 membri dell'equipaggio - e tra questi i due piloti - e 10 bambini molto piccoli. Lo precisa la compagnia aerea.Al momento dell'atterraggio pioveva molto forte. A riportarlo è Times of India. Molti passeggeri sono rimasti feriti - riferisce ancora il Times of India - l'aereo non ha preso fuoco e tutti i passeggeri sono stati evacuati.L'aereo uscito fuori pista non era un volo di linea ma un velivolo dell'Air India adibito a collegamento 'speciale' di rimpatrio per i cittadini indiani bloccati all'estero dal coronavirus. Lo si apprende dai media indiani. I voli internazionali da e per il Paese sono infatti sospesi fino al 31 agosto.Almeno 35 persone sono state portate in ospedale dopo l'incidente aereo. Lo riferisce la Cnn, citando la polizia del Kerala. Il bilancio fornito dai media è di tre morti ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il volo Air India Express IX 1344 era decollato da Dubai.