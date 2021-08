L’inflazione frena le borse europee

di Paolo Gila La crescita dell’inflazione in Europa ha condizionato l’atteggiamento degli investitori, che hanno preferito ridurre la presenza su azioni e obbligazioni denominate in euro. Sul mercato dei titoli di stato è salito allo 0,70% il rendimento dei nostri decennali, portando lo spread con il bund a 109 punti base. L’atteggiamento ondivago di Wall Street (Dow Jones -0,02% e Nasdaq -0,16% alle 17 e 30 ora italiana) non ha certo aiutato a trovare nuovi stimoli e così le piazze europee hanno chiuso in calo: Milano ha perso lo 0,08%, Londra lo 0,40%, Francoforte lo 0,33% e Parigi lo 0,11%. L’euro si è apprezzato e contro dollaro viene scambiato a 1,18 e 10.