Regno Unito Inghilterra in lutto: è morto Roger Hunt, ex attaccante del Liverpool e della nazionale Aveva 83 anni, vinse il Mondiale giocato in casa nel 1966

Condividi

L'ex attaccante del Liverpool e della nazionale inglese, Roger Hunt, è morto oggi all'età di 83 anni. Lo riporta la Bbc.Conosciuto come "Sir Roger" tra la tifoseria dei Reds, Hunt faceva parte della nazionale inglese vincitrice del Mondiale 1966 giocato in casa ed è il miglior realizzatore in campionato per il club di Anfield con 244 gol.L'attaccante ha collezionato 34 presenze con l'Inghilterra, segnando 18 gol in nazionale dopo aver esordito nel 1962, quando il Liverpool era nella seconda divisione del calcio inglese.Hunt ha giocato in ogni partita della Coppa del Mondo del 1966 e ha segnato tre gol aiutando l'Inghilterra a vincere il suo girone."Roger Hunt non è secondo a nessuno per importanza nella storia del Liverpool Football Club, questo è chiaro", ha dichiarato il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp.Nato a Golborne, nel Cheshire, il 20 luglio 1938, Hunt ha firmato per il Liverpool nel 1958 e ha fatto la sua 492esima e ultima presenza con il club nel 1969, quando la Kop lo ha ribattezzato "Sir Roger". Sotto la guida del leggendario manager Bill Shankly ha trascinato il club alla promozione nella Seconda Divisione nel 1962 segnando 41 gol in altrettante partite. Il Liverpool ha poi vinto la Prima Divisione nel 1964 e nel 1966 e la Coppa d'Inghilterra nel 1965.Klopp ha aggiunto: "Mi è stato detto che la Kop lo ha ribattezzato 'Sir Roger' per tutti i suoi successi. Un goleador che non ha mai smesso di lavorare per aiutare i suoi compagni di squadra; credo che si sarebbe inserito bene nella nostra squadra attuale. Quindi, è Sir Roger che ricorderemo, onoreremo e al quale renderemo omaggio nei prossimi giorni".In una nota ufficiale, il Liverpool ha dichiarato: "Siamo in lutto per la scomparsa del leggendario ex giocatore Roger Hunt. I pensieri di tutti al Liverpool Football Club sono con la famiglia e gli amici di Roger in questo momento triste e difficile".La morte di Hunt segue quelle di altri campioni del 1966 e arriva pochi giorni dopo quella di Jimmy Greaves, scomparso lo scorso 19 settembre. Jacky Charlton e Nobby Stiles sono morti nel 2020, Ray Wilson nel 2018 e MartinPpeters nel 2019. Tutti avevano il morbo di Alzheimer. Il capitano Bobby Moore è morto nel 1993 di cancro all'età di 51 anni e Alan Ball nel 2007 per un attacco di cuore.Della squadra campione del mondo del 1966 sono ancora vivi solo Geoff Hurst, molto debilitato da un ictus, George Cohen e Bobby Charlton, anch'egli affetto dal morbo di Alzheimer. "Purtroppo, sembra fin troppo comune in questi giorni per noi dire addio ai giganti del nostro club", ha detto l'allenatore del liverpool, Jurgen Klopp."A nome della comunità calcistica europea, l'Uefa desidera esprimere il proprio dolore per la scomparsa dell'ex attaccante del Liverpool, Roger Hunt, membro chiave della squadra inglese vincitrice della Coppa del Mondo del 1966. Riposa in pace, Roger". Così la Uefa in un comunicato.