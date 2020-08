Le misure contro la pandemia Inps: 19,6 miliardi di sostegni Covid per 13,3 milioni di beneficiari Dati al 3 agosto: Cig a 5,8 milioni, 570mila domande per il reddito d'emergenza

Al 3 agosto la spesa stimata per le misure Covid-19 è di 19,6 miliardi per un totale di 13,3 milioni di beneficiari. Lo comunica l'Inps. Le ore autorizzate di Cig "superano i 2,3 miliardi per 3,1 milioni di beneficiari a pagamento diretto e più di 2,7 milioni di beneficiari stimati per pagamento a conguaglio", in totale quindi circa 5,8 milioni.L'istituto ha pagato complessivamente oltre 7,6 milioni di prestazioni Cig, mentre 5,3 milioni sono state anticipate dalle aziende. Più di 4 milioni poi hanno beneficiato del bonus 600euro; le domande di bonus per i lavoratori domestici sono più di 260mila mentre quelle per il Reddito di emergenza superano le 570mila.Il bonus baby sitter è stato richiesto da 660mila. Reddito e pensione di cittadinanza hanno intanto raggiunto 1,3 milioni di nuclei familiari.