MONDO

2021/04/17 13:15

Focus in diretta Internazionale a Ferrara: città del futuro, Stato Islamico e violenza coloniale Continua, con la nuova formula digitale, Internazionale a Ferrara. Nell’appuntamento di aprile un approfondimento sulle città del futuro dopo la pandemia, una riflessione sulla violenza coloniale italiana in Etiopia, un dibattito sullo Stato Islamico e un panel sul contributo delle donne alla creazione di internet. Ancora una volta in diretta streaming

Condividi







Dopo la pandemia che ha desertificato i centri turistici e quelli impiegatizi occorre ripensare a un nuovo tipo di città, ma come costruire quartieri più inclusivi? Un romanzo che aiuta a fare luce sulla fase coloniale italiana e sui crimini commessi. Una ricerca sulle donne dimenticate che hanno lavorato alla costruzione del world wide web. Infine, una riflessione sulla minaccia jihadista. Torna per approfondire ancora una volta i grandi temi d’attualità, Internazionale a Ferrara. Appuntamento oggi e domani in diretta streaming sul canale Facebook del settimanale con il festival di giornalismo organizzato dalla rivista diretta da Giovanni De Mauro in collaborazione con il Comune di Ferrara. Un format nuovo arrivato al suo penultimo appuntamento, per un “festival ponte” che ha visto un appuntamento al mese a partire da novembre. Una modalità diversa, pensata per conciliare il rispetto delle limitazioni imposte dalle norme anti-covid con il desiderio di mantenere saldo il rapporto con la città e con il pubblico che negli anni ha partecipato alla manifestazione. Tutte le informazioni su Internazionale a Ferrara sul sito www.internazionale.it/festival. Dopo la pandemia che ha desertificato i centri turistici e quelli impiegatizi occorre ripensare a un nuovo tipo di città, ma come costruire quartieri più inclusivi? Un romanzo che aiuta a fare luce sulla fase coloniale italiana e sui crimini commessi. Una ricerca sulle donne dimenticate che hanno lavorato alla costruzione del world wide web. Infine, una riflessione sulla minaccia jihadista. Torna per approfondire ancora una volta i grandi temi d’attualità, Internazionale a Ferrara. Appuntamento oggi e domani in diretta streaming sul canale Facebook del settimanale con il festival di giornalismo organizzato dalla rivista diretta da Giovanni De Mauro in collaborazione con il Comune di Ferrara. Un format nuovo arrivato al suo penultimo appuntamento, per un “festival ponte” che ha visto un appuntamento al mese a partire da novembre. Una modalità diversa, pensata per conciliare il rispetto delle limitazioni imposte dalle norme anti-covid con il desiderio di mantenere saldo il rapporto con la città e con il pubblico che negli anni ha partecipato alla manifestazione. Tutte le informazioni su Internazionale a Ferrara sul sito www.internazionale.it/festival.

Condividi