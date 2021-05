Internazionale a Ferrara Edizione straordinaria: focus su acqua e donne Ultimo appuntamento oggi con la formula digitale di Internazionale a Ferrara. Focus sulle donne che lavorano per cambiare il mondo, e sull’acqua, risorsa il cui valore è sempre più al centro di nuovi conflitti

Una riflessione sul problema della scarsità dell’acqua e della sua commerciabilità che innesca tensioni economiche e sociali e un dibattito sui modelli femminili che, per quanto imperfetti, impattano sul mondo. Torna per approfondire ancora una volta i grandi temi d’attualità Internazionale a Ferrara. Ultimo appuntamento oggi in diretta streaming sul canale Facebook del settimanale con il festival di giornalismo organizzato dalla rivista diretta da Giovanni De Mauro in collaborazione con il Comune di Ferrara.