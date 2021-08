Milano Interrogato Ciro Di Maio, volto tv arrestato per droga: "Non spaccio, cerco di curarmi"

"Non sono uno spacciatore, la sostanza non era destinata a feste o altro, era per me, ne sono dipendente da molti anni ormai e sto cercando di seguire un programma terapeutico che prevede di 'scalare' riducendo mano a mano il consumo".Così, in sintesi, si è difeso stamani, davanti al gip Sara Cipolla, Ciro Di Maio, il conduttore tv e attore arrestato due giorni fa a Milano per essersi fatto inviare un litro di Gbl, liquido conosciuto anche come 'droga dello stupro', dall'Olanda."E' seguito da un medico - ha spiegato l'avvocato Nadia Savoca - e sta seguendo un percorso terapeutico che prevede l'assunzione in dosi sempre minori".Con l'accusa di acquisto e detenzione ai fini di spaccio di circa un litro di gamma-butirrolattone, un liquido conosciuto anche come 'droga dello stupro' e precursore del più potente Ghb, è finito in carcere il conduttore tv e attore Ciro Di Maio, la cui prima comparsata risale alla fine degli anni '80 quando era uno dei famosi 'carramba boys' e che ha recitato pure in alcune fiction.Appassionato di viaggi e di fotografia, Di Maio, 46 anni e nato a Napoli, "dal 2009", come si legge sul suo sito personale, "è il volto del canale Marcopolo per il quale cura e conduce il programma televisivo di successo 'Diario Di Viaggio' girato in 30 paesi diversi in 5 continenti". Ed è stato anche "inviato per vari programmi" tv, "ha realizzato e condotto" reportage e "rotocalchi in studio di cucina, moda, design, arte e fotografia".Ha all'attivo "partecipazioni come attore in fiction e film tv come 'Le tre rose di Eva 3', 'Un Medico In Famiglia 9', 'Un posto al sole', 'Padri e figli'". Ha realizzato "campagne pubblicitarie e guide turistiche" e "una mostra fotografica di scatti dedicati alla natura incontaminata dal titolo 'Gaia - la natura diventa arte'". L'esordio, invece, "con Raffaella Carrà nel 1988 in 'Carramba che fortuna!'".È stato arrestato dalla Squadra mobile milanese, su disposizione del pm di turno Leonardo Lesti, dopo che gli agenti della Polaria avevano intercettato un pacco sospetto all'aeroporto di Fiumicino. Gli investigatori hanno atteso, però, che il corriere lo consegnasse nell'abitazione di Di Maio e a quel punto sono intervenuti. Dentro c'era oltre un litro di Gbl, droga sintetica incolore usata anche in alcuni casi di stupro per stordire la vittima sciogliendola in cocktail o in altre bevande.