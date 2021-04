L'intervista Vittorio Lingiardi: di fronte al Covid non confondere la paura con la fobia "La parola farmaco nell'antica Grecia significava 'veleno' ma anche 'rimedio', quel farmaco è lo specchio della nostra ambivalenza", mette in campo fragilità e vulnerabilità che dobbiamo accettare per farci curare e per dare fiducia anche alla politica sanitaria del nostro paese

di Antonella Alba La scienza è per definizione 'esatta' e lavora sul terreno del razionale, ma sappiamo anche che l'umano è fatto di una parte irrazionale. La cura al Covid-19 grazie al vaccino prevede un diktat necessario a cui le recenti fonti scientifiche d'informazione si riferiscono asserendo che"I benefici superano i rischi": una considerazione che pone interrogativi sul piano della sicurezza e della paura, rendendo ancora più fragile la convivenza con la pandemia. Una cosa resta, però, sempre più evidente e cioè che insieme al 'curarsi' o al 'prendersi cura' della nostra salute, bisogna curare anche la nostra anima.Abbiamo chiesto apsichiatra, psicoanalista, ordinario di psicologia dinamica presso la facoltà di medicina e Psicologia all'Università La Sapienza di Roma di sciogliere la dicotomia a cui ci pone di fronteNon sono d'accordo, la scienza fa i conti con l'umano, dietro il lavoro scientifico c'è amore per l'umanità. La scienza procede in modo empirico basandosi sui grandi numeri, in questo caso numeri significativi sui vantaggi e non significativi sui danni. Quando un solo caso va storto, o si verifica un solo effetto collaterale, questi possono generare preoccupazione. La parola farmaco nell'antica Grecia significava 'veleno' ma anche 'rimedio' ecco lo specchio della nostra ambivalenza, che mette in campo una fragilità che dobbiamo accettare. Anche perché lasciarsi curare, significa riconoscere di essere fragili, di aver bisogno di cure e questo può generare risposte difensive opposte: io non ho bisogno del vaccino, il vaccino è 'un veleno'. Deve predominare, invece, il buon senso e il senso della salute pubblica. E' chiaro che il messaggio può arrivare poco chiaro, ma cavalcare l'insicurezza o la paura è segno di problemi, sempre.I risultati della campagna vaccinale mostrano risultati positivi. Io non confonderei la paura che è legittima e vive nel campo del razionale, con la fobia che invece si nutre di elementi di irrazionalità, quelli che appunto spingono a vedere il veleno nel rimedio. Di fronte, per esempio, a persone che appartengono al mondo sanitario come medici o infermieri che rifiutano il vaccino, trovo che questo sia un atteggiamento irrazionale, ma anche oscurantista: proprio loro che appartengono alla comunità sanitaria dovrebbero fidarsi di più della scienza.La psicologia recente sta studiando un costrutto che si chiama fiducia 'epistemica' (epistemic trust) che analizza quanto un individuo sia portato a considerare l'altro come fonte autorevole o affidabile di informazioni o quanto invece prevalga il non credere o non avere fiducia. Questo indice è un indicatore interessante a livello psicologico, perché è legato non solo alle persone, prese singolarmente o in modo collettivo, ma dice molto anche del livello politico: al rapporto di fiducia del cittadino nei confronti della politica sanitaria del suo paese.Il Covid ha portato all'attenzione mediatica la voce del mondo medico, medici e gli infermieri, voci che hanno accompagnato le nostre giornate, ma avrei voluto sentire di più la voce delle psicologhe e degli psicologi, perchè sono capaci di rappresentare il luogo dell'ascolto e del 'prendersi cura' che non è la stessa cosa di 'curare'. Psicologhe e psicologi sono indispensabili anche per promuovere l'intervento nei luoghi dove questo intervento è richiesto o necessario, per contenere l'ansia, per proporre uno spazio di ascolto e di trasformazione dei comportamenti, anche per le persone più difficili.Non dimentichiamo che la pandemia implica tutta una serie di ricadute in ambito psicologico: in famiglia, in coppia, tra genitori e figli, nel lavoro. Qui parlerei piuttosto di 'Sindemia' più che di pandemia. Sindemia è un termine che è stato introdotto per spiegare che una pandemia porta con sé problematiche sociali ed economiche oltre che medico-sanitarie.Come tutte le calamità inattese nella società del benessere, molto proiettate sull'idea dell'onnipotenza fisica e del concetto di 'salutismo' a tutti i costi, il Covid ci ha costretto purtroppo a vivere molto da vicino la nostra fragilità negata e la nostra vulnerabilità. Sarebbe folle dire che grazie alla pandemia virale abbiamo fatto i conti con qualcosa che 'ci ha fatto aprire gli occhi', ma spero che in termini di riorganizzazione del sistema sanitario anche capillare, questo trauma che abbiamo subito porti maggiore attenzione alla qualità della cura, anche in senso ecologico e sociale.Proteggersi è anche un modo per proteggere, c'è un senso di responsabilità nuovo che si è formato nelle persone, che è il vero insegnamento di questa pandemia. Il Covid è un agente virale a cui non darei intenzioni o moralità. La società ricca, bianca, evoluta, industriale che poteva 'coltivare un ideale' di grande comfort e di onnipotenza individualistica, come dice lei, seppur nel suo essere in percentuale ridotta rispetto alla popolazione mondiale, si è trovata a fare i conti con dimensioni legate al 'Noi' piuttosto che all'Io e quindi c'è una posizione di coralità e di esperienza collettiva che può essere positiva.Spero si siano coltivati di più gli aspetti di motivazione di gruppo e solidarietà, piuttosto che quelli della rivalità o dell'invidia del 'mors tua vita mea', per intenderci. Su questo sono d'accordo con lei che il Covid ha cambiato completamente il nostro modo di vivere, anche nelle evidenti accelerazioni come ad esempio lo smart working, la vita online, l'e-learning, mostrando anche, nonostante le tante fatiche che tutti stiamo vivendo, gli aspetti utili e positivi del sistema che abbiamo creato. Serve comunque tempo per vedere come questi aspetti, nel bene e nel male, si sedimenteranno.