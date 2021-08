Invita i bagnanti a non buttare rifiuti: aggredito muore d'infarto E' successo a Paola in Calabria, l'uomo 56enne era un carabiniere in vacanza

Da anni in Piemonte, era in vacanza nella sua terra d'origine, la Calabria, e quando ha visto dei bagnanti gettare dei rifiuti sulla spiaggia di Paola, li ha invitati a non farlo. E' stato investito dagli insulti, una violenta aggressione verbale, è morto d'infarto. Antonio Carbone, 56 anni, carabiniere, si è accasciato su quella spiaggia.A ricordarlo e a sottolineare quel gesto, suo fratello, Vincenzo Carbone, direttore del Dipartimento di fisica dell'Università della Calabria, che oggi ha pubblicato sul suo profilo Facebook un lungo post, un messaggio di quelli che fanno riflettere."Ieri 16 agosto 2021 - scrive - è morto un uomo, è morto un calabrese, è morto un maresciallo dei carabinieri di 56 anni. Nell'esercizio delle 'sue funzioni', se così si può dire. Naturalizzato piemontese, in vacanza da appena un giorno, voleva solo difendere il mare di Paola dalla ignoranza violenta e barbara di un clan di bagnanti calabresi che invece lo stava distruggendo. Un gesto da poco, un gesto banale, chiedere con gentilezza di non buttare rifiuti in mare. Ma l'ignoranza violenta e la protervia minacciosa hanno avuto la meglio. Alla fine di un violentissimo assalto verbale da parte del clan, a cui lui non ha potuto opporre alcuna resistenza, il suo cuore non ha retto. Soccorso immediatamente da altri turisti, quando sono arrivato ho potuto solo assistere alla incredulità e allo sconforto di chi c'era. Morto sulla spiaggia"."Si è trattato di un piccolo gesto - prosegue il professore - ma nei fatti rivoluzionario, chiedere a un gruppetto di calabresi di non distruggere la bellezza della Calabria. Una valanga può nascere da un piccolo fiocco di neve, una rivoluzione può nascere da un piccolo gesto, come scrive papa Francesco: 'Prendersi cura dell'ambiente significa avere un atteggiamento di ecologia umana. […] Non si può separare l'uomo dal resto; c'è una relazione che incide in maniera reciproca, sia dell'ambiente sulla persona, sia della persona nel modo in cui si tratta l'ambiente; ed anche l'effetto rimbalzo contro l'uomo, quando l'ambiente viene maltrattato'". Quella del professore calabrese è anche una denuncia: "Assistiamo tutti gli anni ai roghi che distruggono i nostri boschi, e sono calabresi quelli che appiccano gli incendi. Vediamo tutti gli anni il sudiciume del nostro mare, e sono calabresi quelli che inquinano. Fino a quando dovremo assistere, inermi, a questo scempio? Fino a quando si potrà violentare impunemente la nostra terra e distruggere la nostra casa?".Poi ritorna a quello che è successo sulla spiaggia di Paola: "La violentissima reazione verbale rende evidente la nullità e il vuoto assoluto di alcuni calabresi, non più preoccupati neanche dei possibili guadagni. Solo gratuita violenza senza scopo e senza senso". Così "grazie Antonio per averci fatto vedere un uomo all'opera, un uomo che si prende cura della casa comune, un uomo che con gentilezza chiede ai calabresi di non distruggere la Calabria. E' morto un carabiniere nell'esercizio delle sue funzioni di essere umano, si chiamava Antonio Carbone, mio fratello".La Polizia di Stato ha consegnato alla Procura della Repubblica di Paola (Cs) un fascicolo sulla morte di Antonio Carbone. Probabilmente sulla salma sarà eseguita l'autopsia. Il sottufficiale dell'Arma ha avuto un alterco con un bagnante, un uomo del Cosentino, e con la famiglia di quest'ultimo, dopo avere visto gettare una cicca di sigaretta in mare. Prima un richiamo garbato, poi una lite in spiaggia, fino al malore che ha colto il sottufficiale dell'Arma appena rientrato sotto il suo ombrellone.