Violato l'accordo internazionale del 2015 Iran, per l'Aiea è stato compromesso il monitoraggio

L'Iran ha significativamente aumentato, ad oggi, la quantità prodotta di uranio altamente arricchito secondo quanto riportato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e che è stato ottenuto in anteprima dalla France Presse.Secondo le stime l'Iran ha portato lo stock di uranio al 60%, ben oltre il limite autorizzato, così secondo quanto citato nel rapporto dell'AIEA. In base alle stime di fine agosto, Teheran ha aumentato lo stock di uranio arricchito al 60% (dunque ben oltre il limite autorizzato del 3,67%) a 10 kg contro i 2,4 kg di maggio; mentre ha portato quello al 20% da 62,8 kg a 84,3 kg.L'Agenzia ha evidenziato che l'Iran non ha risposto alle questioni riguardanti l'uranio trovato in 4 siti non dichiarati."Dal febbraio 2021, le attività di verifica e sorveglianza sono state seriamente ostacolate dalla decisione dell'Iran di limitare le ispezioni" scrive l'organismo delle Nazioni Unite.Il rapporto sarà presentato la prossima settimana dal Direttore Generale dell'Aiea, Rafel Grossi.