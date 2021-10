Alle urne solo il 41% degli elettori Iraq, il religioso sciita nazionalista Moqtada al-Sadr vince le elezioni Il gruppo di Sadr si è imposto come primo partito, conquistando 73 dei 329 seggi in Parlamento

Il risultato del voto in Iraq vede come vincitore il religioso sciita Moqtada al-Sadr. Il suo partito ha anche aumentato i seggi in Parlamento. L'ex primo ministro Nouri al-Maliki sembrava destinato ad avere una larga vittoria all'interno del partito sciita. Comunque il risultato non dovrebbe cambiare lo status quo - i gruppi sciiti iracheni detengono il potere dalla caduta del sunnita Saddam Hussein nel 2003. Sadr stesso è stato una figura dominante in tutto questo periodo. Il religioso è intervenuto in diretta alla televisione di Stato proclamando la vittoria e promettendo "un governo nazionalista libero dalle influenze straniere".Le elezioni erano state annunciate come la possibilità di sottrarre il controllo del paese alle élite ma la popolazione non ha creduto ai proclami e solo il 41% è andato alle urne. La tornata elettorale era stata indetta dopo le massicce proteste del 2019 contro il governo, che avevano mostrato la rabbia diffusa contro i leader politici che secondo molti si erano arricchiti a scapito della popolazione. Stando ai primi dati, il partito Muqtada al-Sadr si è imposto conquistando 73 dei 329 seggi in Parlamento, seguito dalla formazione Taqaddum del presidente del Parlamento, il sunnita Mohamed al-Halbousi, con 38 seggi, e dal partito dell'ex premier Nouri al-Maliki, sciita, con 37 seggi.A registrare la maggiore perdita di consensi è stata l'Alleanza al Fatah, coalizione di forze politiche affiliata alla rete di gruppi armati filo-iraniani nota come Forze di mobilitazione popolare, che ha ottenuto 14 seggi rispetto ai 48 che si era assicurata alle elezioni del 2018. Sadr avrebbe così una forte voce in capitolo nella formazione del nuovo governo. anche se il suo gruppo non sarà l'unico che parteciperà ai negoziati per formare la coalizione di governo. Negoziati che potrebbero durare settimane.In un comunicato congiunto, i gruppi filo-iraniani hanno annunciato che respingono i risultati, riferendo di aver sollevato "osservazioni tecniche" a cui la Commissione elettorale non avrebbe ancora dato risposta. A sua volta, Hadi al-Amiri, uno dei politici filo-iraniani più influenti, ha bollato come "inventati" i risultati elettorali: "Non accetteremo questi risultati inventati, a qualunque costo", ha detto al-Amiri ai microfoni dell'emittente al-Aahd.