La crisi ad una svolta Israele approva cessate fuoco a Gaza. Hamas conferma

Israele approva il cessate il fuoco a Gaza. Secondo le ultime agenzie di stampa il Gabinetto di sicurezza Israele ha approvato il cessate il fuoco unilaterale.La notizia era stata anticipata dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth. Per tutta la giornata, si erano moltiplicate le voci su un possibile cessate il fuoco nel conflitto che coinvolge Israele e la Striscia di Gaza.Hamas ha confermato che il cessate il fuoco con Israele è "simultaneo e reciproco".Con la cessazione dei bombardamenti, dopo 11 giorni, dovrebbe interrompersi la fiammata di conflitto più letale da quella del 2014, che pure aveva coinvolto Israele e la Striscia di Gaza. Sulla base delle stime fornite dal ministero della Sanità della regione palestinese, in quest'area le vittime dei raid dell'aviazione e dei bombardamenti di Tel Aviv sono state almeno 232. Dodici le persone uccise invece nel territorio di Israele. Secondo Haaretz, le missioni dei caccia di Tel Aviv sono state centinaia. Oltre 4mila i razzi esplosi da Gaza in direzione del sud e del centro di Israele. L'ultimo conflitto è scoppiato nel pieno di una crisi politica in Israele, quando si materializzava la prospettiva della fine di anni di governo di Netanyahu, dirigente del partito conservatore Likud, primo ministro tra il 1996 e il 1999 e poi ancora a partire dal 2009."L'Egitto garantisce lo stop del lancio di razzi da Gaza dopo l'annuncio di Israele del cessate il fuoco", riferiscono fonti della sicurezza egiziane che hanno condotto la mediazione tra israeliani e palestinesi per arrivare alla tregua. La mediazione indiretta tra le parti è avvenuta tramite i servizi di intelligence egiziani e l'inviato dell'Onu. Secondo le stesse fonti, i mediatori egiziani hanno avuto contatti diretti con Hamas nella Striscia. Tom Wennesland, l'inviato Onu per il Medio Oriente, invece è andato a Doha in Qatar dove vivono importanti dirigenti di Hamas in esilio, tra cui Ismail Haniyeh.Durante la riunione dell'Assemblea Generale dell'Onu, il ministro degli Esteri palestinese Riad Al Malki e l'ambasciatore israeliano negli Usa e all'Onu, Gilad Erdan, hanno accusato i rispettivi Paesi di "genocidio". "Il mondo intero tace e chiude un occhio sul genocidio di intere famiglie palestinesi", ha detto il ministro degli Esteri palestinese Riad Al-Malki all'Onu. Durante il suo discorso l'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro Gilad Erdan si è allontanato. Quando è arrivato il suo turno, Erdan ha affermato che c'era indifferenza per "la Carta di Hamas, che come i nazisti è impegnata nel genocidio del popolo ebraico".La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, poco prima dell'annuncio aveva dichiarato che "Israele ha il diritto di difendersi, ma ha raggiunto obiettivi militari significativi in risposta ai razzi lanciati da Hamas, ed ora è nella posizione di iniziare a ridurre le operazioni".Il presidente Usa Joe Biden aveva avuto un colloquio telefonico con Abdel-Fatah al-Sisi per parlare della de-escalation della tensione tra Israele e Hamas, colloquio di cui ha dato notizia la presidenza egiziana. Il presidente americano e al Sisi hanno concordato di continuare i colloqui e di coordinarsi nei prossimi giorni per 'contenere' la situazione."Il governo israeliano non può permettersi di ignorare gli appelli degli Stati Uniti per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza" aveva dichiarato il leader centrista - e di fatto premier incaricato - Yair Lapid, spiegando che lo Stato ebraico avrà bisogno dell'aiuto dell'amministrazione Biden in questioni ben più difficili.Il negoziato per l'accordo di tregua con Hamas punta non solo al cessate-il-fuoco ma pure alla, uccisi a Gaza nel conflitto del 2014, Hadar Goldin e Oron Shaul,. Lo ha detto una "qualificata fonte" israeliana al New York Times. OvviamenteSecondo il Times, lo Stato ebraico chiede anche ad Hamas di fermare lo scavo dei tunnel e le proteste lungo il confine con Gaza. Anche i dipendenti della Israel Electric Corporation hanno fatto sapere che non ripareranno le linee elettriche danneggiate dagli attacchi israeliani a Gaza fino a quando Hamas non avrà restituito i corpi dei due militari.La Germania è convinta che israeliani e palestinesi possano convivere pacificamente gli uni accanto agli altri "soltanto nella soluzione a due stati". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas a Tel Aviv. Sono venuto qui oggi per assicurare la nostra solidarietà a Israele" ha detto il ministro degli Esteri all'inizio della sua missione diplomatica in Medioriente. Israele "ha diritto di difendersi contro questi attacchi inaccettabili", ha ribadito. "La sicurezza di Israele come quella degli ebrei in Germania per noi non è trattabile. E su questo Israele può contare, per sempre".