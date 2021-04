Covid: Israele, niente mascherina all'aperto. Immunizzato il 57% della popolazione Rimane l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione al chiuso

Niente mascherine all'aperto e rientro "completo e a tempo pieno" nelle scuole di ogni ordine e grado in Israele.Però rimane l'obbligo di indossare una mascherina al chiuso. Su questo è intervenuto il professor Nachman Ash, dell'Università di Tel Aviv: "la grande sfida sarà quella di assicurare che le mascherine siano usate in spazi chiusi". "La mascherina va sempre portata con sé e indossata quando è necessario", ha sottolineato Ash.Finora, secondo il monitoraggio di Haaretz dei dati del ministero della Salute, 5.341.887 israeliani hanno ricevuto almeno una dose del vaccino Covid, circa il 57% della popolazione. Ci sono attualmente 2.680 pazienti di Covid in Israele. Di questi, 201 sono in gravi condizioni e 109 sono collegati ai ventilatori.Dall'inizio della pandemia, 6.315 persone sono morte di Covid in Israele.