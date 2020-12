L'annuncio Usa, Trump: accordo Israele-Marocco per normalizzazione rapporti Regno del Marocco e' il quarto Paese arabo, in quattro mesi, ad avviare la normalizzazione dei rapporti con Israele nell'ambito dei cosiddetti Accordi di Abramo sponsorizzati dall'amministrazione Trump. Si aggiunge a Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Sudan

Condividi

"Un'altra storica svolta oggi! Due nostri grandi amici, Israele e il Regno del Marocco, si sono accordati per avere dei pieni rapporti diplomatici. Una grande svolta per la pace in Medio Oriente!". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.Da settimane si parlava di una possibile normalizzazione dei rapporti tra Israele e Marocco, sostenuta da Washington, che ha favorito gli "accordi di Abramo" tra Israele, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.Mentre il suo tempo in carica si esaurisce, Trump ha detto che Israele e Marocco ripristineranno le relazioni diplomatiche e di altro tipo, compresa l'immediata riapertura degli uffici di collegamento a Rabat e Tel Aviv e l'eventuale apertura di ambasciate. Funzionari statunitensi hanno affermato che gli accordi includeranno anche i diritti di sorvolo congiunto per le compagnie aeree.Il presidente americano Donald Trump ha annunciato su Twitter oggi di aver "riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale", affermando che "la proposta del Marocco di un'autonomia seria, credibile e realistica del Marocco è l'unica base per una soluzione giusta e duratura che porti a pace e prosperità durature!". Ex colonia spagnola, la regione del Nord Africa è contesa tra Marocco e il Fronte Polisario.Gli Stati Uniti sono ora l'unico paese occidentale a riconoscere la sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale e il presidente eletto Joe Biden dovrà decidere se rivedere o meno tale decisione. Come sottolineato dal sito Axios, non sarà facile per Biden fare marcia indietro, compromettendo così l'intesa raggiunta per pieni rapporti diplomatici tra Rabat e Israele. Un accordo arrivato al termine di negoziati avviati due anni fa e portati avanti dal consigliere di Trump, Jared Kushner, insieme all'inviato speciale Avi Berkowitz, direttamente con il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita.Il Marocco ha confermato la "ripresa" delle relazioni diplomatiche con Israele, annunciata dal presidente americano Donald Trump. Allo stesso tempo il re marocchino, Mohammed VI, ha definito "una presa di posizione storica" il riconoscimento da parte di Washington della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale."Grazie presidente Trump, grazie re Muhammad, grazie premier Benyamin Netanyahu". Lo scrive su Twitter il ministro dei Trasporti israeliano Miri Regev in quella che è per ora la prima reazione da parte di Israele all'annuncio dalla Casa Bianca di un accordo tra il Marocco e lo Stato ebraico. "Non c'è nulla di più simbolico in questa sera in cui si celebra la festa di Channuccà: il miracolo importante - aggiunge Regev, la cui famiglia è di origini marocchine - della pace".