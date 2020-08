Il turismo al top, con l'80% Istat: quasi centomila imprese vendono on-line, una su dieci Le piattaforme diventano questione di vita o di morte per tante piccole e medie imprese: il 33,5% di quelle con 10-19 addetti indica che le usa per garantirsi un volume di vendite che consenta di rimanere sul mercato.

Sfiorano quota cento mila le imprese con almeno tre addetti attive su piattaforme digitali: sono 99.814. il 9,7% del totale, secondo i dati Istat del censimento delle imprese, relativi al 2018. La quota sale all'80% nei servizi di alloggio turisticoIl fatturato complessivo realizzato on line supera i 44 miliardi di euro per le imprese con almeno dieci addetti (a cui corrisponde il 2,4% del fatturato totale). Anche in questo caso,nell'accoglienza, la quota è molto maggiore e raggiunge il 24%del fatturato totale realizzato dal settore online e offline. Un livello ancora più alto di fatturato online contraddistingue il trasporto aereo, dove raggiunge il 26% del totale, e utilizzano le piattaforme praticamente tutte le imprese che offrono servizi di trasporto alle persone.L'attività sulle piattaforme digitali, secondo il 17,3% delle imprese con 10 addetti o più che vi operano, consente di incrementare il fatturato totale di oltre il 10%. Inoltre il 41,1% ritiene che, anche solo la presenza sulle piattaforme, porti a un rafforzamento della posizione competitiva. Le piattaforme diventano questione di vita o di morte per tante piccole e medie imprese: il 33,5% di quelle con 10-19 addetti indica che le usa per garantirsi un volume di vendite che consenta di rimanere sul mercato.