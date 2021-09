La compagnia aerea Ita firma Memorandum con Airbus per acquisto di 28 nuovi aeromobili Nuovo presidio dei lavoratori di Alitalia a Roma, domani dalle ore 10 fino alle 14, in occasione dell'incontro dei sindacati con il ministro del Lavoro Andrea Orlando

di Tiziana Di Giovannandrea È previsto per domani, primo ottobre, un presidio dei lavoratori di Alitalia in Piazza della Repubblica a Roma, in occasione dell'incontro dei sindacati con il ministro del Lavoro Andrea Orlando. I lavoratori manifestano per chiedere ammortizzatori sociali per i lavoratori di Alitalia che non passeranno dal 15 ottobre in Ita, l'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro, la garanzia di piena occupazione per tutti. Il presidio si svolgerà dalle ore 10 fino alle 14.Intanto il quotidiano romano "Il Messaggero" ha rivelato che nella serata di ieri, 29 settembre, i commissari straordinari di Alitalia hanno bloccato i corsi di formazione del personale navigante che dovrebbe entrare nelle fila di Ita. Senza le necessarie ore di formazione e con i simulatori, i piloti e gli assistenti di volo non possono passare alla NewCo Ita. Inoltre il sito di Alitalia blocca il transito dei clienti verso il sito provvisorio di Ita, non agevolando la vendita dei biglietti aerei.Immediate le reazioni dei sindacati. Laha chiesto di chiarire la motivazione sullo stop alla formazione del personale che deve passare ad Ita. ''Abbiamo appreso dai media che l'amministrazione straordinaria di Alitalia avrebbe bloccato i corsi di formazione per il personale navigante che deve passare a Ita. Se ciò fosse vero ci aspettiamo un chiarimento da parte dei commissari sul perché di questa scelta e quali lavoratrici e lavoratori eventualmente coinvolgerebbe''. ''Perché impedire a piloti e assistenti di volo che da Alitalia devono passare a Ita di fare le ore di formazione obbligatorie per legge in aula e al simulatore? -continua la Fit-. Ci auguriamo che non si aggiungano ulteriori criticità a quelle già esistenti nel passaggio di testimone tra Alitalia e Ita: ci sembra che la vicenda sia già sufficientemente critica. È necessario che si remi tutti nella stessa direzione''.Comunque il passaggio di consegne previsto per il 15 ottobre tra Alitalia e Ita-Italia Trasporto Aereo si sta rivelando molto più difficile e complicato rispetto a quanto preventivato. Aeroporti di Roma, la società che gestisce lo scalo romano di Fiumicino che è controllata da Atlantia, avrebbe richiesto il rimborso dei debiti pregressi accumulati dai voli Alitalia prima di dare il nullaosta allo scalo alla NewCo Ita. Mentre i nodi sul tavolo restano sostanzialmente sospesi con le retribuzioni del mese non pagate integralmente e il passaggio dei 2800 dipendenti ad Ita senza un accordo con i sindacati ma con un regolamento aziendale che riduce gli stipendi di circa il 30% rispetto a quelli di Alitalia, in una nota: 10 Airbus A330neo per i collegamenti di lungo raggio, 7 esemplari della famiglia di aerei regional Airbus A220 e 11 velivoli della famiglia A320neo (le consegne di questi ultimi aerei sono previste dopo il completamento del Business Plan). Complessivamente Ita acquisirà in leasing nell’arco di piano 56 nuovi aerei Airbus (13 di lungo raggio, fra i quali anche i modernissimi Airbus A350-900, e 43 di breve e medio raggio) a condizioni significativamente più vantaggiose di quelle riservate ad Alitalia.Airbus ha confermato l'accordo per un Memorandum of Understanding (MoU) annunciato da Ita per l'acquisto di nuovi aerei della famiglia Airbus per operare la sua futura flotta. L'accordo, sottolinea Airbus, comprende 28 aeromobili acquistati direttamente da Airbus, tra cui 7 A220, 11 A320neos e 10 A330neos, nonché accordi separati per un massimo di 56 aeromobili Airbus in leasing con un mix di corto, medio e lungo raggio. "Ita ha effettuato un'accurata valutazione degli aeromobili e ha scelto Airbus per tutti i segmenti della flotta" afferma, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International."Questo è molto gratificante ed è -spiega- una testimonianza del grande valore della gamma di prodotti Airbus. L'accordo stabilisce un punto di riferimento nella progressione verso la decarbonizzazione e l'efficienza. Fin dall'inizio, abbiamo lavorato a stretto contatto con Ita, ascoltando attentamente le loro esigenze. Oggi siamo orgogliosi e grati di essere al fianco di Ita nella costruzione del suo futuro insieme. Grazie mille!".Nel frattempo circa 400 lavoratori di Alitalia hanno effettuato un presidio davanti alla sede comunale di Fiumicino dove si è svolto il quinto Consiglio straordinario dedicato alla vertenza della ex compagnia di bandiera ed al futuro di Ita. Il, aprendo i lavori del consiglio comunale straordinario su Alitalia ed Ita, ha detto: "Mi sarei aspettato dal Governo o da qualche ministro in particolare una convocazione per i sindacati anche e soprattutto sul piano di sviluppo, di prospettiva e non solo per gli ammortizzatori sociali".