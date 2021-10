Italia-Germania Mattarella a Berlino incontra Steinmeier e Angela Merkel Il capo dello Stato è stato ricevuto al castello di Bellevue dal presidente tedesco Steinmeier

Visita ufficiale in Germania per Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica è arrivato al Castello di Bellevue a Berlino per incontrare l'omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier.Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto da Steinmeier e dalla sua consorte e ha ricevuto gli onori militari nel giardino del castello. A seguire, l'incontro tra i due presidenti. Dopo il colloquio si terrà un incontro allargato alle delegazioni, poi il presidente e la figlia saranno ospiti di una cena offerta da Steinmeier.Nel corso della due giorni a Belino, Mattarella vedrà anche la cancelliera uscente, Angela Merkel.