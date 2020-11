ITALIA

2020/11/15 17:25

Saccatura atlantica Maltempo in arrivo nella notte in Centro Italia: allerta gialla in Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo In arrivo nella notte tra il 15 e il 16 novembre una perturbazione atlantica nel Centro Italia. Lunedì 16, allerta gialla sull'intero territorio di Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e su alcuni settori di Molise, Campania, Basilicata e Sicilia

Condividi Una saccatura di origine atlantica giungerà sull'Italia nel corso della prossima notte, portando precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità che, nel corso della giornata di domani, interesseranno in particolar modo le regioni centrali peninsulari e parte di quelle meridionali tirreniche.



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).



L'avviso prevede dalla mattinata di domani, lunedì 16 novembre, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo settentrionale e Campania, in estensione, dal pomeriggio, alla Basilicata occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento.



Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 16 novembre, allerta gialla sull'intero territorio di Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e su alcuni settori di Molise, Campania, Basilicata e Sicilia. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di domani e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale".



In particolare nel Lazio il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio". Una saccatura di origine atlantica giungerà sull'Italia nel corso della prossima notte, portando precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità che, nel corso della giornata di domani, interesseranno in particolar modo le regioni centrali peninsulari e parte di quelle meridionali tirreniche.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso unI fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).L'avviso prevede, in estensione, dal pomeriggio, alla Basilicata occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani,lunedì 16 novembre,sull'intero territorio di Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e su alcuni settori di Molise, Campania, Basilicata e Sicilia. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di domani e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale".In particolare nel Lazio il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio".

Condividi