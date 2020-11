Corte dei Conti: Italia al penultimo posto per utilizzo fondi strutturali

L'Italia è al penultimo posto in Europa per l'utilizzo dei fondi strutturali. Lo rileva la relazione annuale della Corte dei conti europea. A fronte di una media di assorbimento in Ue del 40%, l'Italia ha utilizzato nel 2019 circa il 30% dei fondi strutturali di investimento (Sie) disponibili. La Corte precisa che i tassi di assorbimento variano considerevolmente da un Fondo all'altro. Ad esempio, il tasso di assorbimento del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), provvisto di una dotazione di 100 miliardi di euro, ha raggiunto il 50 %, un tasso più elevato rispetto agli altri fondi Sie, mentre il tasso di assorbimento del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp), con una dotazione di 5,7 miliardi di euro, ha raggiunto il 29 %.