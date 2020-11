Effetti del Dpcm Trasporti, Italo: corse ridotte e cassa integrazione a partire dal 10 novembre Gli effetti della limitazione degli spostamenti portano a una quasi totale contrazione di passeggeri

Condividi

Italo annuncia che è pronto a sospendere la maggior parte dei suoi servizi giornalieri a causa di una riduzione della domanda del 90% prodotta dalle limitazioni agli spostamenti tra regioni introdotte dal nuovo Dpcm.A seguito degli effetti derivanti dall’emanazione delle nuove restrizioni, Italo comunica che "a decorrere dal 10 novembre, sospenderà la maggior parte dei servizi giornalieri del suo network, a causa della riduzione della domanda di oltre il 90% sul trasporto lunga percorrenza in tutta la Nazione e dell'introduzione delle limitazioni riguardanti la mobilità interregionale da e per territori strategici della propria offerta".L'azienda ferroviaria sottolinea che "la situazione che si sta verificando per il trasporto Alta Velocità è identica a quella realizzatasi durante il lockdown di primavera, quando si registrò un crollo della domanda del 99% con gravi ripercussioni sull’intero settore"."Italo manterrà 2 soli servizi giornalieri sulla direttrice Roma-Venezia e 6 servizi giornalieri sulla direttrice Napoli-Milano-Torino e applicherà la cassa integrazione al proprio personale", conclude la nota.