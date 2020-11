Ivrea, società non erogava bonus Renzi: sequestrati beni per 29 milioni di euro

Condividi

La guardia di finanza ha sequestrato beni e conti correnti per 29 milioni di euro nei confronti degli ex rappresentanti legali di Manital Idea Spa,società eporediese leader nella fornitura di servizi di facility management e consulenza gestionale con 5mila dipendenti e clienti in tutta Italia. Nell'ambito dell'operazione 'PiazzaPulita', coordinata dalla procura di Ivrea, sono stati denunciati gli ex rappresentanti legali della società per i reati tributari di omesso versamento di ritenute e indebita compensazione. Tra le contestazioni l'inesistente erogazione degli 80 euro mensili del Bonus Renzi.