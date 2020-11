Vaccino, al via terza sperimentazione di un preparato della Janssen

Condividi

Nel Regno Unito è stata avviata la terza sperimentazione avanzata di un vaccino anti Covid-19: secondo quanto riferisce la Bbc, il nuovo prodotto è stato messo a punto dalla società belga Janssen e utilizza il virus del raffreddore comune, dopo averlo modificato geneticamente per renderlo simile al coronavirus e consentire al sistema immunitario di creare gli anticorpi necessari. Il test coinvolgerà in tutto 30 mila volontari. E' di una settimana fa la notizia che i primi risultati del test clinico del vaccino Pfizer-Biontech mostrano un'efficacia del 90% ma, si legge nell'analisi dell'emittente britannica, per porre fine alla pandemia saranno probabilmente necessari molti vaccini diversi, viste le incognite riguardo alla durata dell'immunità garantita dagli anticorpi anche per chi ha già contratto il virus e l'immenso numero delle dosi necessarie. "E' importante perseguire molti vaccini diversi prodotti da molte società", secondo un esperto sentito dalla Bbc, il direttore del NIHR Southampton Clinical Research Facility che farà il nuovo test, Saul Faust. "Non sappiamo come si comporterà ognuno di questi vaccini e non possiamo essere certi che la fornitura di vaccini sarà efficiente e sicura da un solo produttore", ha spiegato. Per avere i risultati di questi nuovi test potrebbero essere necessari fra 6 e 9 mesi.