Nominato a giugno 2020 L'Ambasciatore Stefano Pontecorvo gestisce i voli da Kabul Da gennaio 2013 a ottobre 2015 è stato consigliere diplomatico di tre Ministri della Difesa: Giampaolo di Paola, Mario Mauro e Roberta Pinotti



Runway in HKIA #Kabul international airport is open. I see airplanes landing and taking off #Afghanistan pic.twitter.com/9nueT20G7W — Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) August 17, 2021

Giorni complicati e difficili quelli che si vivono a Kabul in questi giorni soprattutto all’aeroporto internazionale Hamid Karzai. A gestire questo momento cruciale c'è l'Ambasciatore Stefano Pontecorvo, nominato a giugno 2020 Senior Civilian Representative della Nato in Afghanistan dal Segretario Generale Jens Stoltenberg.Nelle ore drammatiche dell'assalto agli aerei Ponecorvo è lì all'aeroporto e gestisce una situazione dalle difficoltà senza precendenti:Nato a Bangkok nel 1957 ha iniziato la sua carriera in diplomazia dal 1985. Dal 2013 al 2015 ha lavorato in qualità di consigliere diplomatico del ministro della Difesa italiano, operando su questioni politico-militari della Nato, incluso l’Afghanistan. Tra i suoi precedenti incarichi figura quello di vice capo missione presso le ambasciate d’Italia a Londra e Mosca.Ha una grande esperienza nella regione ed è stato ambasciatore d’Italia in Pakistan. Dalla sua pagina Twitter gli aggiornamenti della situazione in aeroporto