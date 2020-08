la guardia nazionale a kenosha Quarta notte di scontri a kenosha nel Wisconsin dove domenica un poliziotto ha sparato nella schiena ad un afroamericano disarmato. Ieri due uomini sono stati uccisi negli scontri, fermato l'assassino. Trump invia la guardia nazionale. Si ferma anche la Nba

Il presidente Donald Trump ha annunciato l'invio a Kenosha "di forze federali e Guardia nazionale" con l'accordo del governatore Tony Evers, 2 mila uomini della Guardia nazionale dagli Stati confinanti, con 500 già schierati da quella del Wisconsin, a cui si potranno aggiungere 200 uomini delle forze dell'ordine, compresa l'Fbi. "Non sosterremo saccheggi, incendi dolosi, violenza e illegalità nelle strade americane", ha scritto Trump.Nel tentativo forse anche di allentare la tensione è stato dato il nome dell'agente che ha sparato a Blake: si chiama Rusten Sheskey e presta servizio da sette anni al dipartimento di polizia di Kenosha. Il procuratore del Wisconsin ha ammesso in una conferenza stampa che al momento non ci sono incriminazioni per il ferimento di Blake, ma che "l'indagine prosegue". Tuttavia è stato accertato che è stato Sheksey a sparare a Blake mentre lo teneva per la camicia per impedirgli di entrare in auto, dopo che gli altri agenti avevano tentato invano di immobilizzarlo con il taser. Sulla vettura la polizia ha poi trovato un coltello sotto il pianale nel lato guidatore. fatto ammesso dallo stesso Blake.È stato arrestato a 20 chilometri da Kenosha, nell'Illinois, un 17enne bianco, identificato in Kyle Rittenhouse, sospettato dei due omicidi di ieri notte. Il ragazzo farebbe parte di un gruppo di 'vigilantes' volontari che avevano chiesto allo sceriffo di Kenosha di poter fare un servizio di ordine pubblico alle proteste per il ferimento di Jacob Blake, ricevendo un rifiuto. Dai video circolati sui social, Kyle Rittenhouse era insieme ad altri uomini armati messisi a protezione di un distributore di benzina, martedì notte. Le immagini lo mostrano mentre corre per la strada inseguito da manifestanti che gli vogliono togliere il suo fucile AR-15 e poi cade a terra e spara a quanti tentano di disarmarlo.Il caso Jacob continua a scuotere gli Stati Uniti. Nell'Nba e nella Wnba sono state rinviate le partite in programma nella serata, L'ex presidente americano Barack Obama ha subito espresso il suo sostegno. Joe Biden, ha telefonato ai famigliari di Blake e ha promesso loro giustizia. "Ancora una volta, un uomo di colore è stato colpito dalla polizia. Di fronte ai suoi figli. Mi fa star male", ha scritto Biden in un post su Twitter."