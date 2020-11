La pandemia in Europa Lockdown totale in Austria. Kurz: la lotta al coronavirus funziona solo così Torna il lockdown totale in Austria che per decisione del suo cancelliere chiuderà dal 17 novembre al 6 dicembre. Kurz: "Non incontrate nessuno, ogni incontro è uno di troppo"

Condividi

In arrivo in Austria quasi 3 settimane di lockdown, che inizierà martedì prossimo a mezzanotte e terminerà domenica 6 dicembre.Torna dunque il lockdown totale come a marzo scorso. Il Paese si fermerà, primo in Europa in questa seconda ondata di contagi da Covid-19. Ad annunciarlo è il Cancelliere Sebastian Kurz in conferenza stampa. Gli austriaci saranno in regime di coprifuoco h24 e potranno uscire di casa solo per gli acquisti essenziali, per andare al lavoro, per ragioni mediche urgenti o per obblighi non rinviabili.Nonostante due settimane di lockdown 'morbido', sostanzialmente un coprifuoco notturno, l'Austria è attualmenteper quanto riguarda la velocità di diffusione del coronavirus, con 831 nuovi casi per milione di abitanti negli ultimi 7 giorni."Stiamo vivendo tempi difficili, la pandemia del coronavirus,, stanno creando una situazione di tensione", ha detto Kurz in conferenza stampa. "Il lockdown sarà come in primavera, il commercio sarà chiuso, ad eccezione di generi alimentari, farmacie, uffici postali e banche, le scuole dell'obbligo passeranno alla formazione a distanza", ha aggiunto.ha precisato. L'Austria è già stata in grado di abbassare i numeri".Quindi,questo l'appello lanciato da Sebastian Kurz agli austriaci. Le persone che vivono da sole possono indicare una 'persona di contatto'. "Nessuno di noi vuole un nuovo lockdown, ma è l'unico mezzo che funziona, come abbiamo visto in primavera", ha precisato Kurz.Più rigido sarà il lockdown, meglio funzionerà e prima potremo tornare a un vita almeno in parte normale", ha concluso.