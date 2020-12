Recovery Fund, lettera delle Regioni all'Ue: "Ci sia riconosciuto ruolo" Sarebbero 24 le Regioni coinvolte, tra i firmatari Lazio e Emilia-Romagna. Tutte si appellano al principio di sussidiarietà per contribuire alla politica di ripresa

Una lettera è stata inviata il 3 dicembre da 24 regioni europee, tra cui Emilia-Romagna e Lazio, ai vertici Ue: appellandosi al rispetto del principio di sussidiarietà, chiedono di contribuire al piano di ripresa organizzato per combattere la pandemia da coronavirus."Chiediamo a tutti i responsabili delle decisioni di riconoscere il valore aggiunto del territorio per l'agenda di ripresa. In linea con, le regioni dovrebbero partecipare alle discussioni dell'Ue sulla ripresa al massimo livello. Chiediamo di essere attivamente inclusi nella progettazione e realizzazione del Recovery e dei piani nazionali adottati per lo scopo. Chiediamo ai leader politici delle istituzioni Ue e degli stati membri di intervenire direttamente a livello regionale", si legge nel documento."Le regioni sono pronte, disponibili e in grado diche affronti le sfide comuni che affrontiamo insieme", si legge ancora nella lettera indirizzata al presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, al presidente del Consiglio Ue Charles Michel, al presidente del Parlamento europeo David Sassoli e ai capi di governo delle tre presidenze di turno europee (quella attuale e le due successive), la tedesca Angela Merkel, il portoghese Antonio Costa e lo sloveno Janez Jansa.Tra i firmatari della lettera, anticipata stamattina da Il Tempo, compaiono le spagnole Catalogna, Paesi Baschi, Baleari, le tedesche Baviera e Baden-Wuttemberg, le finlandesi Isole Aland, la belga Vallonia, Tirolo e Bassa Austria, Aquitania e Occitania in Francia e, appunto, Emilia-Romagna e Lazio. Interpellate sulla lettera, fonti della Regione Emilia-Romagna spiegano che la missiva rientra nelle iniziative che usualmente, a livello europeo, mette in campo la rete delle 24 Regioni firmatarie, fermo restando che, già nelle scorse settimane, il presidente Stefano Bonaccini aveva rilevato l'opportunità di un maggior coinvolgimento delle Regioni nel Recovery Plan.