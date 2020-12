Governo Lamorgese positiva al Covid, la ministra lascia il Cdm Tutti i ministri nel corso della riunione indossavano la mascherina e rispettavano le distanze di sicurezza

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, a quanto si apprende, è risultata positiva al test Covid 19.Lamorgese ha lasciato anzitempo la riunione del Consiglio dei ministri, che è ripreso ma è terminato dopo una manciata di minuti.A Palazzo Chigi precisano che tutti i ministri nel corso della riunione indossavano la mascherina e rispettavano le distanze di sicurezza.La positività della titolare del Viminale è stata accertata in seguito ad un tampone molecolare al quale il ministro si sottopone di routine ogni dieci giorni: prima di quello di stamattina ne ha fatti almeno altri dieci. Lamorgese si è sottoposta al tampone in tarda mattinata e poi è andata a Palazzo Chigi per partecipare al Cdm. Appena ricevuta dal medico la comunicazione della positività, la ministra - che è- ha lasciato il palazzo del governo rispettando tutte le misure precauzionali e si è posta in isolamento.E' stato immediatamente predisposto unper il premier Conte e per tutti i ministri. Di Maio e Bonafede, che sedevano accanto a Lamorgese, hanno deciso e comunicato che si metteranno in autoisolamento fiduciario.E' prevista per questa sera, a quanto si apprende da fonti di governo, una nuova riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della maggioranza e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. La riunione, prevedibilmente, verterà sul testo del Recovery Plan. Il formato della riunione dovrà tenere conto del caso di positività emerso oggi, nella figura del ministro Lamorgese.