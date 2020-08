320 persone nel centro di Contrada Imbriacola Lampedusa, a fuoco furgone società che gestisce hotspot. Sbarchi nella notte, arrivati 80 migranti Il mezzo serve a trasferire i migranti dal porto al centro di contrada Imbriacola

A Lampedusa è andato a fuoco un furgone della Nova Facility, la società trevigiana che gestisce l'hotspot. Il mezzo serve a trasferire i migranti dal porto al centro di contrada Imbriacola. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si propagasse ai rimorchi posteggiati vicino al furgone.L'incendio si è verificato all'alba. I primi ad essersi accorti delle fiamme sono stati i Vigili del Fuoco che stazionano e svolgono servizio di prevenzione, all'entrata del centro di accoglienza. Indagano i Carabinieri.Da mezzanotte all'alba sono giunti cinque barchini con a bordo un totale di 80 persone, quasi tutti tunisini e una decina di libici. Ieri, in meno di 12 ore si erano registrati altri 4 approdi di 44 tunisini.Anche i cinque gruppetti arrivati nelle ultime ore sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove si è arrivati a poco meno di circa 320 presenze a fronte di una disponibilità massima di 192 posti."Nel 2020 i migranti intercettati in mare e riportati in Libia dalla Guardia costiera libica sono stati 6989". E' quanto riportato da un tweet dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) .''La maggior parte di questi migranti finisce in stato di detenzione. Alcuni sono dispersi. È urgentemente necessaria un'azione europea per porre fine ai rimpatri in Libia'', sottolinea l'Oim.''Nel periodo dal 4 al 9 agosto - annuncia inoltre l'Oim in un altro tweet - sono stati 141 i migranti intercettati in mare e riportati in Libia''.