​Lavoro: Cgia, da quello 'nero' 78 mld Pil, preoccupa il Sud

Il lavoro nero presente in Italia "produce" ben 77,8 miliardi di euro di valore aggiunto. Una piaga sociale ed economica, sottolinea l'Ufficio studi della Cgia, che, su base regionale, presenta livelli molto diversificati.La Lombardia, ad esempio, sebbene conti oltre 504 mila lavoratori occupati irregolarmente, è il territorio meno interessato da questo triste fenomeno: il tasso di irregolarità 1 è pari al 10,4 per cento, mentre l'incidenza del valore aggiunto prodotto dal lavoro irregolare sul totale regionale è pari al 3,6 per cento; il tasso più basso presente nel Paese.Per contro, la situazione più critica si registra in Calabria: a fronte di "soli" 135.900 lavoratori irregolari, il tasso di irregolarità è del 22 per cento e l'incidenza dell'economia prodotta dal sommerso sul totale regionale ammonta al 9,8 per cento.